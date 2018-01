SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 13 gennaio è stato diramato un nuovo filmato pubblicitario riguardante il territorio marchigiano.

Terzo spot sulle Marche che andrà in onda sui canali Rai. Un’iniziativa della Regione per promuovere il territorio e rilanciarlo dopo gli eventi sismici 2016. Nei giorni scorsi erano stati diffusi il primo e il secondo video.

“Dalle spiagge di sabbia finissima alle scogliere a picco sul mare, dagli eventi del gusto a quelli della tradizione le Marche racchiudono ‘l’Italia in una regione’, come disse Guido Piovene nel suo ‘Viaggio in Italia’. Sport, divertimento, relax, gusto e tanto altro ancora da scoprire lungo la costa, per vivere il mare in qualsiasi stagione dell’anno” è la prefazione di Marche Tourism.

Spazio, nel video, anche alle specialità enogastronomiche e ai “frutti di mare”.

Ecco il terzo spot sulle Marche ripreso dal canale YouTube Marche Tourism

