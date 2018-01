Due persone, un uomo e una donna, sono state portate in ospedale per le cure mediche: per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze

PORTO SAN GIORGIO – Brutto incidente alle prime ore del 13 gennaio.

Sulla Statale 16, a Porto San Giorgio, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada. Un mezzo si è ribaltato.

Due persone, un uomo e una donna, sono state portate in ospedale per le cure mediche: per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

