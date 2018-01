MONTEPRANDONE – GiGroup, gruppo leader nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro ha avviato una collaborazione con il Comune di Monteprandone nell’ambito del progetto Monteprandone Lavoro, piano di sostegno alle aziende delle Province di Ascoli, Fermo e Teramo e ai lavoratori residenti nel Comune di Monteprandone , per attivare uno sportello di accoglienza e supporto ai candidati in cerca di occupazione e ricollocazione

Allo sportello si può accedere per ricevere consigli utili per la redazione e aggiornamento del proprio curriculum e suggerimenti pratici per la ricerca di occupazione

“Pertanto una nostra addetta esperta di selezione sarà presente tutti i martedì, a partire dal 16 gennaio, dalle 10 alle 12, presso l’aula multimediale del Centro Pacetti di Monteprandone in via San Giacomo 107” affermano dalla GiGroup.

