SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una cena di fine anno è stata l’occasione ideale per festeggiare il conseguimento dei brevetti subacquei da parte degli allievi del Profondo Blu e presentare alcune novità previste per il 2018.

Lo scorso 22 dicembre, presso il Rebel Pub di San Benedetto del Tronto, il Centro Attività Subacquea Profondo Blu ha tenuto una cena per celebrare la buona riuscita delle numerose attività, didattiche e non, svolte durante l’intero 2017. Nell’occasione sono stati consegnati i tanti brevetti e le specializzazioni subacquee conseguiti. Fra questi era compreso il Brevetto di Istruttore di Secondo Grado conseguito da Giacinto Chiarini, il quale ha centrato l’obbiettivo grazie alla sua perseveranza e al sostegno didattico e morale dei colleghi istruttori.

Con il presidente Francesco Coccia e gli istruttori ci tengono a rinnovare pubblicamente le congratulazioni verso ciascun neo brevettato e rinnovano l’invito aperto a tutti ad iscriversi ai corsi che stanno per partire. Occhio di riguardo per due di questi perché di rilevanza regionale, ovvero il Corso per Operatore Subacqueo di Protezione Civile e Immersioni NitrOx Avanzato.

Per informazioni riguardo le attività didattiche, il personale di Profondo Blu è disponibile in sede presso la Piscina Comunale Primo Gregori di San Benedetto del Tronto il martedì e il venerdì dalle 20 alle 23, oppure è possibile chiamare ai seguenti numeri:

335 6322776

335 8415286

0736/899356

