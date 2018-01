Ancora in Coro Gospel Choir, con la nuova scuola di canto AiC Academy, propone a tutti gli appassionati corsi di canto per bambini e adulti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nasce AiC Academy, la prima scuola di Canto Corale, con la possibilità di corsi per tutte le età.

Per chi desidera avere maggiori informazioni riguardo ai corsi, per tutti gli appassionati di musica e canto, la scuola offrirà un Open Day domenica 14 gennaio presso la Star Room della sede, in Via Calatafimi 80/B, nella piazza San Giovanni Battista.

In quest’occasione, si potranno conoscere nel dettaglio i corsi di canto ideali per ogni età. La scuola garantisce l’opportunità di imparare dai tre anni fino all’età adulta.

I corsi di canto prevedono diverse tipologie, tra cui Gioco Coro, per i bimbi da 3 a 6 anni, Piccolo Coro per i bambini da 7 a 11 anni, Primo Coro per i ragazzi da 12 a 18 anni, Grande Coro per adulti da 18 anni in su e Corsi di guida all’ascolto con Infusi in Musica, Musica e Aromi.

AiC Academy nasce direttamente dall’Ancora in Coro Gospel Choir, coro nato nel 2010 a San Benedetto. Dopo gli innumerevoli successi canori, la partecipazione a concerti musicali, tra cui anche di beneficenza per aiutare la popolazione terremotata di Arquata del Tronto, L’AncorainCoro Gospel Choir torna con l’apertura della scuola, che darà la possibilità di imparare la tecnica del canto a chiunque desideri partecipare ai corsi.

