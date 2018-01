SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oriana Simonetti, conosciuta da tutti per essere la titolare dell’agenzia di eventi “Oriana Grandi Eventi” è da poco diventata Responsabile Territoriale per l’Area Sanremo in Tour. Un ruolo importantissimo, per quello che è probabilmente l’insieme di appuntamenti itineranti più importante d’Italia; un’opportunità unica per valorizzare i nuovi talenti musicali nostrani.

“Sono sicuramente molto emozionata – dichiara Oriana Simonetti -, poiché si tratta di un ruolo davvero prestigioso. Probabilmente già qualcuno aveva intuito qualcosa, dopo avermi visto tra le selezionatissime persone che hanno partecipato a “Sarà Sanremo”, ma dopo la firma posso dire che è tutto vero. L’obiettivo primario è quello di creare una rete capillare, alla ricerca di nuovi giovani talenti e sono convinta che ce ne siano molti. Il lavoro più delicato per me sarà perciò quello creare uno staff di professionisti, capaci di farli crescere durante il loro percorso artistico. In ultimo, sono covinta che questa esprerienza favorisca le attività commerciali e non, come: ristoranti, teatri e comuni locali”.

