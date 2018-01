SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione culturale “L’Albero dei Sogni visioni – racconti – itinerari” , nata a San Benedetto nel 2014, ha come scopo quello di proporre eventi culturali inerenti il cinema con proiezioni di film e documentari, anche di autori locali; presentazioni di libri; itinerari storico-artistici-archeologici nel territorio marchigiano e non solo.

Presso la Biblioteca Lesca, dal febbraio 2015, l’associazione ha attivato un circolo di lettura rivolto a quanti desiderino avvicinarsi a questa stimolante attività.

Nel corso degli incontri, partendo dalla proposta del testo da leggere (romanzo, saggio, raccolta di poesie), viene previsto un forum di lettura che consenta sia un amichevole scambio di idee in relazione alle tematiche, ai personaggi, alla cifra stilistica dell’opera in oggetto che il potenziamento dell’ascolto dell’altro.

Gli incontri hanno cadenza mensile nelle giornate di giovedì dalle 17 alle 18,30 e sono ad ingresso libero e gratuito.

Se amate leggere e desiderate confrontarvi con altre persone che condividono la stessa passione non potete mancare al prossimo appuntamento previsto per giovedì 18 gennaio presso la Saletta multimediale della Biblioteca a partire dalle 17. Il libro proposto è “Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso

