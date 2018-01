Lo propone la “Rete Eures Marche” che ha organizzato per martedì 30 gennaio, alle 9.30, un incontro speciale per cercare varie figure

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova ed interessante opportunità per lavorare nei villaggi turistici, con sedi in Italia e Europa: lo propone la “Rete Eures Marche” che ha organizzato per martedì 30 gennaio, alle 9.30, un incontro speciale al Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto. L’obiettivo è ricercare alcune figure professionali come animatori, istruttori sportivi, ballerini e coreografi, tecnici audio-luci, deejay e speaker, attori e cantanti.

Le selezioni saranno curate dallo staff dello sportello comunitario che, per l’occasione, presenterà contenuti e prospettive di una iniziativa particolarmente interessante in un settore dinamico ed in forte crescita come quello turistico. Dunque, veramente un’occasione professionale e formativa utile, non solo per mettere alla prova le proprie capacità e conoscenze, ma anche per accrescere direttamente sul campo il proprio bagaglio tecnico ed esperienziale.

Per saperne di più o ricevere ulteriori informazioni sull’evento, è possibile consultare il sito della Rete Eures Marche, il profilo Facebook dell’ufficio Eures San Benedetto Tronto o scrivere all’indirizzo e-mail:alessandro.bruni@regione.marche.it

Si ricorda che la partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita e si consiglia di presentarsi muniti di CV in formato europeo debitamente aggiornato.

Info: Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto – via Mare 218 – n. tel. 0736-76776229

