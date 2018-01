SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota inoltrata dal Comune di San Benedetto. “Coordinato dal capo di gabinetto del sindaco Luigi Cava, si è svolto stamane in sala Giunta un nuovo incontro del gruppo di lavoro costituito tra dirigenti e funzionari comunali per attuare uno degli obiettivi che la Giunta Piunti ritiene prioritari, ovvero una programmazione degli eventi che si svolgono in città.

Si vuole infatti semplificare il lavoro degli uffici attraverso una programmazione stagionale che eviti sovrapposizioni ed improvvisazioni, e dall’altro lato non costringere più il richiedente a rivolgersi ai vari uffici competenti per i diversi tipi di autorizzazioni o permessi.

La prossima settimana approderà in Giunta la delibera che fisserà al 15 marzo il termine per la presentazione delle proposte di eventi sul suolo pubblico o aperto al pubblico che si intendono organizzare per il periodo primavera – estate 2018.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 136 volte, 136 oggi)