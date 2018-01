SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Accompagnato dall’ispettore Massimo Mellozzi, questa mattina, 11 gennaio, il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto Leo Sciamanna ha fatto visita al sindaco Pasqualino Piunti.

Cordiale lo scambio di vedute tra i due, che si sono soffermati sulle principali questioni di comune interesse. Se Piunti ha espresso certezza che Sciamanna, anche grazie alla lunga esperienza maturata in tanti anni di servizio in varie realtà italiane, costituirà un punto di riferimento importante per l’Amministrazione comunale e la città tutta, il nuovo dirigente del Commissariato ha espresso l’auspicio di poter proseguire con eguali risultati il lavoro sin qui condotto dal suo predecessore Filippo Stragapede che ha preso il suo posto al Commissariato di Fermo.

