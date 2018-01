MONTEPRANDONE – Visto il perdurare di comportamenti scorretti nel conferire rifiuti, stanno partendo controlli mirati su tutto il territorio di Monteprandone. I volontari della Guardia Nazionale Ambientale (GNA), operando insieme al personale di PicenAmbiente, provvederanno ad aprire i sacchetti per individuare elementi utili a risalire ai proprietari dei sacchi indebitamente lasciati in strada.

Sempre la GNA, su indicazione dell’Amministrazione comunale, installerà una telecamera mobile sul territorio comunale. Da venerdì 12 gennaio l’impianto di videosorveglianza sarà sistemato all’incrocio tra via Spiagge e via Truento.

Lo strumento servirà a monitorare giornalmente un punto critico in cui vengono spesso abbandonati rifiuti speciali e ingombranti. La telecamera sarà attiva 24 ore su 24, fino a quando non si riscontreranno conferimenti errati.

Sarà poi la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Piceni a visionare le immagini e a sanzionare gli eventuali trasgressori al fine di salvaguardare l’ambiente ed il decoro urbano.

Ricordiamo che la GNA, attraverso una convenzione siglata con il Comune di Monteprandone, ha il compito di controllo sulle acque e sui rifiuti e si occupa di attività di prevenzione contro gli incendi e di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza contro il maltrattamento degli animali.

Dallo scorso dicembre, inoltre, le Guardie Ambientali sono state insignite dalla Prefettura di Ascoli Piceno di decreto di Guardia Zoofila, qualificandosi come agenti di polizia giudiziaria in materia di animali d’affezione quindi in grado di emettere per conto del Comune sanzioni amministrative, sequestri amministrativi e, ove si necessita, procedimenti penali a carico di trasgressori.

