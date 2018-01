In Prima Divisione da non perdere la trasferta domenica alle 18 della squadra maschile A di Montanini a Casette d’Ete contro la Emmont Azzurra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo fine settimana torna la serie D con i ragazzi della Happy Car impegnati sabato 13 gennaio alle ore 21 contro la Don Celso Fermo. Una sfida casalinga decisiva per il secondo posto in classifica che dà maggiori vantaggi in chiave playoff. Lo staff della società e della tifoseria spera in una grande partita da parte degli uomini di Citeroni per confermare il suo valore e la sua posizione.

Per contro, la D femminile osserverà il turno di riposo con il pensiero alla partita contro il fanalino di coda Pagliare e con il fine di recuperare la forma delle giornate precedenti.

In Prima Divisione da non perdere la trasferta domenica 14 gennaio alle 18 della squadra maschile A di Montanini a Casette d’Ete contro la Emmont Azzurra per agguantare e tentare l’attacco al primato della Unipol Montegiorgio. Happy Car B in casa contro la Videx Grottazzolina.

Dopo la sconfitta interna contro la Libero Volley per 3 set a 1, le ragazze di Medico andranno a Monticelli per affrontare domenica alle 19 la Picena Frigor.

Sempre domenica, ma alle 17.30, la Palestra Curzi ospiterà l’incontro di Seconda Divisione Femminile tra la Samb e Massimo Savio Volley.

Per le formazioni Under, domani impegno per l’Under 16 maschile a Montegiorgio contro i pari età della Videx Grottazzolina e domenica spazio all’Under 14 con la mattina dedicata alle ragazze (squadra B a Ripaberarda contro Ciù Ciù Offida e Orlini Le Querce Ascoli, squadra C alla Curzi contro Cento e Incontra Volley) e il pomeriggio dedicato ai ragazzi, con il match tra i sambenedettesi e i pari età dell’Azzurra Calor Osimo.

