SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo gli svincoli di Domenico Di Cecco (che si è accasato qualche giorno fa al Francavilla in Serie D) e di Lorenzo Sorrentino che da oggi è un nuovo calciatore della Juve Stabia (squadra al momento 9^ in classifica nel girone C), la Samb saluta una terza pedina della sua rosa.

Il club di viale Dello Sport infatti ha ufficializzato in queste ore la cessione a titolo definitivo di Loris Damonte al Gavorrano, società del grossetano militante nel Girone A di Serie C dove al momento non se la passa particolarmente bene in classifica, penultima a 13 punti seguita solo dal Prato.

La cessione di Damonte non è certo una sorpresa visto che il centrocampista viveva praticamente ai margini della squadra dalla partita di Coppa Italia persa a Caserta, per lui da quel giorno allenamenti in gruppo durante la settimana ma sistematiche esclusioni per rifiniture e partite. A breve potrebbe seguirlo anche Troianiello, pure lui nella lista dei partenti e fino a pochi giorni fa dato sui radar della Paganese. Gli indizi portano tutti dalla parte della cessione visto che l’esterno campano oggi non si è allenato con la squadra per il terzo giorno consecutivo.

