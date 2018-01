Domenica alle 17, presso il Teatro delle Energie, la compagnia veneziana “Stivalaccio Teatro” porterà in scena “La bella e la bestia” nell’ambito della rassegna per bambini “Oh che bel castello!”. Ingresso 6 euro

GOTTAMMARE – Prosegue con successo la stagione teatrale dedicata ai bambini, “Oh che bel castello”, organizzata da Proscenio Teatro e patrocinata dal Comune di Grottammare.

Domenica 14 gennaio alle 17, presso il Teatro delle Energie, la compagnia veneziana “Stivalaccio Teatro” porterà in scena “La bella e la bestia” con la regia di Marco Zoppello e gli attori Sara Allevi, Giulio Canestrelli e Matteo Pozzobon.

Il tema della’opera è senz’altro di quelli che più hanno acceso la fantasia di narratori e di artisti. Mutazioni e incontri impossibili, tormenti e quell’irresistibile attrazione per il lato “oscuro” dell’Amore, sono alcuni degli ingredienti che hanno reso questa storia immortale. Un topos letterario che ricorre in molteplici tradizioni popolari, dall’originale di Gabrielle-Suzanne di Villeneuve passando per Basile, Perrault e Grimm, trasformandosi di volta in volta per arrivare alla trascrizione toscana di Italo Calvino: Bellinda e il Mostro.

Ingresso unico 6 euro.

Il biglietto potrà essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il Teatro delle Energie a partire dalle ore 15,30, oppure prenotato telefonicamente presso “Proscenio Teatro” dal lunedì al venerdì (ore 9.30-13.30, tel. 0734 44 03 48 – 44 03 61; in altri orari, tel. 335 52 68 147). Il biglietto prenotato dovrà essere ritirato entro le 16.45 o sarà rimesso in vendita.

Gruppi. Sconti per gruppi a partire da 10 persone, se prenotati entro le ore 13 del venerdì precedente la data di spettacolo. Ingresso gruppi prenotati € 5,00 Per gruppi superiori alle 20 persone ulteriori sconti.

Compleanno a teatro. Invita i tuoi amici a teatro in una delle date del cartellone! Prezzo del biglietto scontato per tutto il gruppo € 5.00. Auguri dal palco al festeggiato. Prenotazione obbligatoria. Per gruppi superiori alle 20 persone ulteriori sconti.

Per prenotare chiamare il numero: 340 54 31 654.

