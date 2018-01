SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante il periodo pre-natalizio, nei quattro servizi educativi comunali per bimbi da 0 a 3 anni (nidi “La Mongolfiera” di via Manzoni e “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia, sezioni primavera “Il Girasole” di via Impastato e “La Girandola” di via Velino), si sono svolte, in collaborazione con le famiglie, due iniziative promosse da altrettante associazioni di volontariato operanti in città, “Michele per tutti” e “Sulle Ali dell’Amore”.

L’associazione “Michele per tutti”, che sostiene i genitori in caso di diagnosi precoce di ritardi nello sviluppo del bambino, ha proposto il progetto “Tanti giochi con l’orsetto Michele in tour” : il simpatico orsetto in peluche Michele è stato portato tra i bimbi dalla terapista dell’associazione per regalare loro un’ora di gioco.

L’associazione “Sulle Ali dell’Amore”, che opera nel sostegno alle famiglie bisognose, con il progetto “Natale 2017 – Bambini generosi” ha raccolto numerosi beni alimentari nei cesti che aveva predisposto all’ingresso delle quattro strutture.

Entrambe le iniziative hanno goduto del sostegno convinto dell’Amministrazione comunale per il loro intrinseco valore educativo – formativo: il Comune riconosce infatti al volontariato un importante ruolo di partnership all’interno del tessuto sociale, proprio per quella specifica capacità di diffondere gesti di solidarietà, che vanno a favore della collettività e soprattutto dei più indifesi.

