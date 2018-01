SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa dell’amministrazione comunale.

Si è tenuto, nel pomeriggio di oggi martedì 9 gennaio, l’incontro del Sindaco Pasqualino Piunti con le rappresentanze sindacali della Polizia Municipale. A rappresentare le istanze del corpo, oltre agli agenti Lino Ciccalè, Nazzareno Falaschetti e Maurizio Novelli, era presente il responsabile sindacale regionale della Ospol/Csa Benedetto Crescenzi che si è confrontato con il primo cittadino, che è anche titolare della delega sicurezza e polizia locale, affiancato dalla dirigente di riferimento Catia Talamonti e dal comandante Giuseppe Coccia.

I temi trattati sono stati quelli relativi all’organico della Polizia Municipale, alla sede della stessa e alla regolamentazione dei servizi di reperibilità. In riferimento al personale si è convenuto che saranno necessari interventi che possano ripristinare livelli di organico consoni per una città dinamica come San Benedetto del Tronto che sempre più sta diventando un punto di riferimento turistico oltre che dell’hinterland.

Dal confronto sono emerse prospettive confortanti per assunzioni finalizzate alla copertura del turn-over oltre che di possibili mobilità di personale in ingresso. In merito all’esigenza di ubicare in una nuova sede gli uffici della Polizia Municipale, si è proposto un ventaglio di ipotesi sulle quali le parti hanno concordato di aggiornarsi.

L’altra questione trattata è stata quella riguardante la necessità di predisporre un regolamento che definisca in modo chiaro le tipologie e le modalità di interventi per servizi di reperibilità, la quale è strettamente collegata con la problematica dei minori non accompagnati che il Sindaco sta rappresentando a livello nazionale sul tavolo della Commissione Welfare e Politiche Sociali.

