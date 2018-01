Alle ore 17 presso la Sala Bimp sotto il vecchio comune, incontro introduttivo. Saranno presenti i docenti dei corsi per fornire informazioni sui programmi e per ogni curiosità

PEDASO – Una grande novità in arrivo per il 2018. Dopo l’apertura delle sedi di Carassai, Cossignano ed Acquaviva, l’UTES di San Benedetto del Tronto e l’amministrazione comunale di Pedaso hanno stretto alleanza per offrire i suoi corsi di maggiore successo.

Dal mondo dei sommelier, all’enogastronomia, dalla fotografia, all’uso degli smartphone, dalla lingua inglese all’arte nel territorio per arrivare alla storia del cinema ed ai personaggi femminili nella storia.

Sabato 13 gennaio, alle ore 17 presso la Sala Bimp sotto il vecchio comune di Pedaso, incontro introduttivo di presentazione. Saranno presenti i docenti dei corsi per fornire informazioni sui programmi e per ogni curiosità.



Info ed iscrizioni: Giancarla, Ufficio protocollo Comune Pedaso, Tel. 0734931319, Segreteria UTES 0735781465.

