GIULIANOVA – Altra attività antidroga è stata portata a termine, nei giorni scorsi, dagli Agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova con l’arresto di una 25enne rom dimorante a Giulianova.

Controllata perché aveva destato sospetti, a causa dell’atteggiamento tenuto nelle vicinanze dell’Ufficio Postale di Giulianova Lido, dalla perquisizione effettuata nell’abitazione di via Matteotti è emerso che deteneva, in una scatola di scarpe all’interno della camera da letto, due involucri di cellophane contenenti eroina, un bilancino di precisione ed altro materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta a disposizione della Procura di Teramo e condotta nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

