MARTINSICURO – Bilancio estremamente positivo, quello tracciato dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, sul ricco caledario di eventi per le festività natalizie. Cultura, spettacoli e sport hanno animato il Natale truentino richiamando tante persone e coinvolgendo associazioni, cittadini e attività locali.

“Le festività natalizie si sono chiuse a Martinsicuro con un bilancio più che positivo – si legge in una nota – Sono state infatti numerose le presenze registrate dai primi di dicembre fino all’Epifania alle tante iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento di associazioni, Consigli di Quartiere, privati e semplici cittadini.

“Voglio ringraziare, di vero cuore, quanti hanno lavorato per realizzare un cartellone degli eventi natalizi così ricco e pieno di proposte che hanno richiamato tanti cittadini anche fuori dal nostro territorio” dichiara il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni. “Un sentito grazie va agli assessori ed ai consiglieri che si sono impegnati, in prima persona, per realizzare tante splendide iniziative in questi giorni di festa. Con loro tutti i dipendenti comunali che hanno coadiuvato, nel migliore dei modi, l’Amministrazione nella realizzazione del cartellone. Come non ricordare poi le numerose associazioni cittadine, i vari quartieri, i comitati, le attività commerciali, i privati fino ai semplici cittadini: ognuno di loro ha fornito il proprio supporto in maniera fattiva e costruttiva mettendo al primo posto il bene della comunità” conclude il primo cittadino truentino.

“L’auspicio è che si possa continuare a collaborare, fianco a fianco, per il bene di Martinsicuro e Villa Rosa e costruire, tutti assieme, un nuovo meraviglioso domani per questa Città che tutti noi amiamo e che tutti vogliamo vedere crescere”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 2 oggi)