SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo nove giorni di riposo concessi da Capuano a seguito della bella vittoria nel derby con la Fermana, la Samb ricomincia a lavorare sul campo. In realtà i rossoblu hanno ripreso già ieri il feeling col campo al Pirani di Grottammare ma, oggi, la squadra ha ricominciato a fare davvero sul serio con una seduta doppia al campo Europa che verrà replicata anche domani. Giovedì e sabato, poi, ci sarà spazio per due amichevoli (probabilmente una al Pirani contro il Grottammare mentre l’altra contro la formazione Berretti); nel mezzo un’altra doppia seduta venerdì.

Si lavora dunque sodo in vista della sfida contro la Feralpisalò, gara in programma il 20 gennaio, quando dovrebbe recuperare anche Matteo Patti, che da due giorni lavora a parte per risolvere il problema al soleo che l’ha tenuto fuori nelle ultime uscite ma che sembra sulla via della guarigione.

Chi invece non c’era, e non per questioni fisiche, sono Loris Damonte e Gennaro Troianiello, entrambi investiti da voci di mercato e dati in uscita in questa finestra. L’esterno napoletano, a differenza di Damonte, non era presente neppure ieri.

