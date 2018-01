Dal 10 gennaio e fino al termine. In particolare sarà chiuso al traffico e sarà vietata la sosta nel tratto compreso nell’intersezione tra via Mattatoio e Belvedere

MONTEPRANDONE – Su richiesta della ditta Mannocchi che sta eseguendo lavori sulle condotte idriche per conto della CIIP spa, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Piceni ha emesso un’ordinanza di chiusura di via Leopardi a Monteprandone a partire dal 10 gennaio e fino al termine dei lavori.

In particolare sarà chiuso al traffico e sarà vietata la sosta nel tratto di via Leopardi compreso nell’intersezione tra via Mattatoio e Belvedere.

