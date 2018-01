MARTINSICURO –

Aggiornamento E’ morta all’ospedale Rosanna Crescenzi, 75 anni, di Martinsicuro. La donna era giunta al Mazzini di Teramo in gravi condizioni per via dei traumi riportati a seguito del terribile impatto. Il marito, L.P, 78 anni, che era alla guida della Yaris, si trova ricoverato a Giulianova. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Martinsicuro.

Frontale sulla ss16, tre persone ferite. Il violento impatto è avvenuto intorno alle 8.30 all’altezza della frazione di Villa Rosa. Secondo una prima ricostruzione, una coppia di anziani, che proveniva in direzione nord a bordo di una Yaris, stava girando verso il sottopasso, mentre dalla parte opposta stava arrivando la Mercedes. La Yaris, colpita sul lato passeggero, è finita in testa coda. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna, che viaggiava sul lato passeggero, ha avuto la peggio riportando diverse fratture ed è stato trasportata all’ospedale di Teramo, il marito, invece, è stato ricoverato a Giulianova. Non destano preoccupazioni le condizioni del guidatore della Mercedes, trasferito a Sant’Omero per accertamenti.

Seguono aggiornamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1.780 oggi)