SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 8 gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, i bambini delle due sezioni “Primavera” del Comune hanno trovato qualcosa di nuovo all’ingresso delle loro scuole.

Durante le feste natalizie, infatti, sono state apposte agli ingressi le targhe colorate agli ingressi della nuova sezione Primavera “La Girandola”, istituita a settembre in via Velino, nel complesso che ospita la scuola dell’infanzia di v. Mattei (ISC Sud), e dell’ampliata e rinnovata sezione Primavera “Il Girasole” di via Impastato, accolta nella scuola “A. Marchegiani” del paese alto (ISC Centro).

Le due semplici cerimonie si sono svolte nel corso delle feste di Natale svoltasi a “Il Girasole” il 21 dicembre, e il giorno successivo a “La Girandola” alla presenza degli amministratori comunali, dei dirigenti scolastici, educatrici e personale del Servizio Minori comunale.

Sono state così simbolicamente inaugurate due strutture capaci di dare una risposta alle famiglie con bambini dai 2 ai 3 anni di età della città e nelle quali l’Amministrazione comunale ha creduto fortemente investendo risorse umane e finanziarie.

L’inaugurazione è avvenuta qualche mese dopo il loro effettivo avvio anche per rispettare i tempi della comprensione del significato da parte dei bambini, simbolica dunque per gli adulti ma concreta per i piccoli che solo con il trascorrere di qualche mese di frequenza hanno potuto conquistare il senso di appartenenza alla frequenza del servizio e poterlo così riconoscere come proprio.

