GROTTAMMARE – Nella mattinata del 9 gennaio un veicolo, in transito nella zona di Montesecco a Grottammare, ha avuto un sinistro.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto è finita fuori strada finendo contro un albero. A bordo due persone, padre e figlio, prontamente soccorse dal personale sanitario del 118. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni, per fortuna, ma è stato deciso il trasporto in ospedale a San Benedetto per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 228 volte, 457 oggi)