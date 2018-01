Bosica, l’azienda della sicurezza antincendio di Martinsicuro (TE), presenta il suo piano di investimenti del 2018 e conferma il trend di crescita registrato degli ultimi 5 anni anche per il 2017, ponendosi ai vertici mercato locale.

Bosica, nata 48 anni fa agli albori del mercato dell’estintore e della manutenzione antincendio, ha saputo cogliere le diverse opportunità fino a consolidarsi in un’organizzazione di 42 persone (di cui 6 aggiunte solo nell’ultimo anno) e con oltre 9.500 clienti su un territorio di 4 regioni italiane (Abruzzo, Marche, Molise ed Emilia Romagna).

L’anno appena trascorso si è chiuso con segno positivo portando il fatturato ad un + 25% rispetto al 2011 e dimostrando che in anni difficili per la nostra economia le scelte strategiche operate dalla Direzione di Tina e Lorenzo Bosica hanno dato i loro frutti. L’azienda ha scelto di puntare sull’alta specializzazione dei suoi tecnici, di innovare nei processi di gestione amministrativa con l’utilizzo di software sviluppati ad hoc, di fare del web marketing la sua leva più forte di comunicazione e di essere al fianco dei consulenti e responsabili della sicurezza attraverso la sponsorizzazione di eventi di aggiornamento sul tema dell’antincendio e sicurezza di caratura nazionale.

Il 2018 per Bosica inizia con la presentazione del restyling del logo, un’operazione necessaria anche per essere al passo con i grandi clienti che le affidano la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro delle loro aziende. Dall’8 Gennaio sui canali web e social, sui mezzi aziendali e sui materiali di comunicazione tradizionale sarà in evidenza il nuovo logo, frutto di un lungo studio che ha impegnato consulenti di marketing e agenzie di comunicazione e che rappresenta la perfetta sintesi tra passato, presente e futuro di Bosica. Un nuovo video aziendale dallo stile dinamico presenta il nuovo brand Bosica ed i valori sui quali poggia la sua forza.

La Direzione di Bosica afferma: “I valori di Bosica sono gli stessi che condividiamo con i nostri colleghi ogni giorno, il successo dell’azienda è legato all’impegno di ognuno di loro e al grande rispetto che ci lega al nostro territorio. Il futuro ci vede impegnati nella costante crescita delle competenze tecniche, per migliorare la relazione con il cliente attraverso lo sviluppo di nuovi servizi digitali. ”

