GROTTAMMARE – Torna il prestigioso premio cittadino che dal ’99 elegge il grottammarese dell’anno, sarà assegnato per il 2017 alla professoressa Alessandra Ghidoli. La storica dell’arte riceverà il riconoscimento durante la consueta serata “Una rotonda sul mare”, il 13 gennaio presso il Teatro delle Energie.

“Questo premio ormai amato da tutti – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – non poteva non andare ad Alessandra Ghidoli, una donna che si è distinta per il prezioso contributo offerto negli anni alla storia dell’arte italiana e alla nostra città. Un riconoscimento legittimo, per l’intensa attività scientifica volta alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, esercitata all’interno delle massime istituzioni nazionali, divulgata con professionalità competenza e affidabilità, realizzando l’ideale di una cultura non elitaria , democratica ed inclusiva”

Dal 92, la Ghidoli, ha prestato servizio alla Presidenza della Repubblica, presso la quale ha realizzato numerose iniziative, tra cui la catalogazione scientifica della collezione di porcellane conservata a Montecitorio, pubblicata nel suo volume monografico. Grande merito le va altresì riconosciuto per aver conferito negli anni grande prestigio a Grottammare. Ha contribuito all’apertura del museo dedicato a Pericle Fazzini e coordinato il convegno dedicato all’incontro tra il re Vittorio Emanuele II e la delegazione napoletana, avvenuto il 12 ottobre 1860 a Palazzo Laureati; avvenimento cruciale nel più ampio processo risorgimentale dell’unità d’Italia”.

“Devo ammettere che è da tempo che speravo di ricevere un premio così importante come il Grottammarese dell’Anno – afferma emozionata la stessa Ghidoli – soprattutto per via di quel legame profondo che mi unisce da sempre a questa città.”

Orgogliosi anche i membri dell’associazione Lido degli Aranci, la Città di Grottammare e la Confcommercio, fondatori di questo ambito riconoscimento.

La consegna del premio sarà insierita in una serata ad esso dedicata, in cui si alterneranno, come di consueto, musica e cabaret. Ospiti d’eccezione al Teatro delle Energie, sabato 13 gennaio alle ore 21.15 saranno, la famosa band “Equipe 84” e il comico Stefano Vigilante. Prezzo del biglietto 10 euro.

