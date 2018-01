L’incendio si è sviluppato nel vano motore collocato nella parte anteriore del bus, per fortuna il conducente ha visto subito il fumo e, fermato il mezzo

TERAMO – Momenti di paura verso le 8.30 a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, per uno scuolabus che ha preso fuoco mentre trasportava i bambini.

L’incendio si è sviluppato nel vano motore collocato nella parte anteriore del bus, per fortuna il conducente ha visto subito il fumo e, fermato il mezzo in località Piano Grande, ha cominciato a far scendere gli alunni con l’aiuto dell’assistente. Tutti salvi i bambini.

Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto il veicolo, distruggendolo, e si sono estese ad alcune auto parcheggiate. Il fuoco è stato spento dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, intervenuti anche con un’autobotte

