SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ opera del pugliese, ma sambenedettese d’adozione, Giuseppe “Pino” Balsamo “Siamo Ladyvette”, il brano – manifesto che rivela l’anima swing delle Ladyvette, trio di attrici e cantanti che, con il loro talento, hanno deciso di celebrare gli anni Quaranta – Cinquanta. Conosciute al grande pubblico grazie alla partecipazione alla fiction ‘Il Paradiso delle signore’, nella stagione 2014-2015 sono state ospiti fisse della trasmissione “Sette note” di Gigi Marzullo in onda su RaiUno.

Balsamo ha perseguito sempre con grande passione l’attività autorale e di compositore: diplomato al Centro Europeo di Toscolano di Mogol, docente del Corso di scrittura creativa per Autori di testo, autore di testi per Opere Concept di danza mixata alle parole, vanta collaborazioni con autori di qualità come Giorgio Conte.

E’ ideatore e docente del corso di Songwriting “Due Note e il Ritornello” per offrire gli strumenti appropriati a chi urgenza e interesse a comunicare utilizzando la “forma Canzone”. Ha lavorato da freelance come copywriter, su commissione ha riscritto in rime ed in linguaggio aulico la vita di Federico II di Svevia. Chitarrista e compositore di molti inediti, ha sempre cercato di plasmare musica e parole per creare forme armoniche ed espressive originali anche in contesti apparentemente ostici per la lingua italiana (swing, jazz, bossanova, tango ecc.).

