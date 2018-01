SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si concludono le feste e le due settimane piu’ importanti dell’anno per i consumi degli italiani che hanno speso complessivamente 12,9 miliardi nelle festività tra viaggi, cibo, divertimenti e regali con un aumento del 4,4% rispetto allo scorso anno secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte.

“La spesa –precisa la Coldiretti – è stata assorbita nell’ordine per il 39% ai regali, per il 25% al cibo, per il 24% ai viaggi e per il 12% ai divertimenti nei musei, al cinema, al teatro e nei concerti. Tra le tendenze di quest’anno si registra – conclude la Coldiretti – una positiva svolta green negli acquisti dei regali, nella scelta dei viaggi e sulle tavole con il ritorno dei prodotti italiani della tradizione a chilometro zero”.

