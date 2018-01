E’ stata portata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni, per fortuna, non preoccupano. La Polizia Stradale sta compiendo i rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella serata del 6 gennaio, poco dopo le 21.15.

Una minorenne transitava sul marciapiede quando è stata urtata da un’auto in via Manara. La giovane ha battuto la testa ma non ha perso i sensi ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

E’ stata portata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni, per fortuna, non preoccupano.

La Polizia Stradale sta compiendo i rilievi.

