MASSIGNANO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 19.

A Massignano vicino al cimitero, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è finita fuori strada.

Il personale sanitario del 118 si è recato sul posto per soccorrere le persone rimaste coinvolte. Anche i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

