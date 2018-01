Il rogo è stato spento. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per una famiglia. Probabili cause accidentali

PORTO SANT’ELPIDIO – Lavoro per i pompieri nella giornata del 6 gennaio.

A Porto Sant’Elpidio sono intervenuti i Vigili del Fuoco per delle fiamme in un appartamento. Il rogo è stato spento. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per una famiglia.

Le cause sono in fase di accertamento ma si dovrebbe trattare di motivi accidentali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 6 oggi)