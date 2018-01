CINGOLI (MC)- Le ragazze dello Sporting Grottammare raggiungono la finale di Coppa Marche. Durante le Finals Four che si stanno disputando a Cingoli al Pala Quaresima, vincendo la semifinale 0-4 contro le Cantine Riunite Tolentino (clicca qui per il tabellino), le ragazze di Dudu Lini agguantando per la prima volta nella propria storia societaria la finale di Coppa Marche.

Si mette subito bene per la squadra di Grottammare con lo 0-1 di capitan Piatti nei primi minuti del match. La partita procede equilibrata con squilli da una parte e dall’altra, ma la situazione rimane a lungo in situazione di stallo fino al 41′ con lo 0-2 di De Angelis . Il Tolentino di mister Gasperrini, non molla e tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento ma altre due reti da Maroni e Poli proprio nei minuti finali sigillando il passaggio alla finale di domenica 7 Gennaio alle ore 16.30

