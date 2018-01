Probabilmente i dati che hai non sono corretti o non conosci i dati reali: Il territorio più popoloso e meglio servito è quello che va da Ripatransone fino a Colli (dati ufficiali circa 113.000 abitanti nel periodo invernale e presista, ora sono qualche migliaia in più), oltre tale “confine” meno popolazione e zero infrastrutture se togliamo il raccordo ascoli mare, di conseguenza per coerenza e scelta razionale se si dovesse fare il famoso ospedale unico dovrà essere realizzato verso mare e non a 25 km dalla A14, è pura razionalità ed aggiungerei intelligenza! Senza considerare, ma si deve considerare, l’elevato rischio sismico della zona ascolana e ad ovest della stessa. La politica regionale sta andando verso un ospedale per provincia, con dislocazione verso zone densamente popolate e ben raggiungibili, esclusione diretta del Mazzoni. Concludendo si avranno 3 ospedali a breve raggio. Con l’effetto di avere il più utilizzato sulla costa, il più specializzato zona Centobuchi/Pagliare ed il Mazzoni. Se non te ne sei accorto, hanno già iniziato i tagli anche al Mazzoni.

Giampy

Sicuramente e non probabilmente i motivi che hai elencato e che dovrebbero escludere la scelta del Mazzoni quale ospedale unico del Piceno sono totalmente fuoriluogo ed inesatti. Per prima cosa sia a Pesaro che a Macerata e mi sembra pure nel caso di Fermo, sono state scelte aree ricadenti nei rispettivi comuni capoluoghi per edificare gli ospedali unici. Quindi, anche nella sciaugurata ipotesi si proceda nella inutile costruzione di un gemello del Mazzoni l area “gratuita” di Campolungo indicata dal Sindaco sarebbe ugualmente la più coerente. Se si dovesse procedere al sistema algoritmo per individuare il luogo più consono per l edificazione, come avvenuto per Macerata, si terrà in considerazione solo l essere baricentrico per tutto il territorio e nulla altro. Aggiungo, solo per diritto di cronaca e per tua conoscenza che per quanto riguarda le infrastrutture il Mazzoni e` facilmente raggiungibile da tutto il territorio tramite un raccordo autostradale, una linea ferroviaria quale la Ancona- Ascoli Piceno e la linea bus Civitanova Marche-Ascoli. In ultimo sappi che il medesimo nosocomio in seguito ai terremoti degli appennini non ha subito alcun danno dimostrando la completa sicurezza e che la zona che va dal comune del capoluogo al comune di Monteprandone e` “zona sismica 2”, quindi anche sotto questo ipotetico e tuo fantasioso punto di vista nulla cambierebbe. Ripeto stai tranquillo che nella tua città l ospedale rimarrebbe ed anzi potrebbe essere migliorato utilizzando parte dei fondi che invece alcuni vorrebbero dilapidare per un opera inutile.

rodo71