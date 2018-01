Si tratta di una commedia in atto unico che si svolge all’interno di uno studio medico dove il dottor Mario Volpone e la dietologa Giuliana Abbondanza visitano in occasione di una giornata nazionale di prevenzione i vari pazienti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per l’iniziativa tradizionale “Pajarà in Festa”, organizzata in collaborazione tra compagnia teatrale “I fuori di… testo” e l’associazione “Amici di via Laberinto”, domenica 7 gennaio alle 16.30 in via Laberinto sarà rappresentata la commedia in vernacolo sambenedettese “L’importante ie la salute”.

Si tratta di una commedia in atto unico che si svolge all’interno di uno studio medico dove il dottor Mario Volpone e la dietologa Giuliana Abbondanza visitano in occasione di una giornata nazionale di prevenzione i vari pazienti che, uno ad uno, si presentano davanti a loro.

In maniera grottesca i due dottori daranno soluzioni e consigli per fare in modo che tutti stiano bene.

Gli interpreti sono Mario Lanciotti (Dottore), Giuliana Ciucci (Dietologa), Giacomo Sciarra (Paziente Obeso), Ulderica Consorti (Paziente con pressione alta), Rodolfo Palanca (Paziente con problemi di alcool), Luana Falaschetti (Badante), Carla Del Zompo (Paziente con problemi di diabete), Antonietta Del Zompo (Paziente con problemi di colesterolo), Gabriele De Cesaris (Uomo delle pulizie). Testo e regia sono di Massimo Pertusi.

La compagnia “I fuori di… testo” nasce circa 15 anni fa grazie alla passione e all’amore per il teatro che ha sempre accomunato tutti i suoi componenti.La scelta di dedicarsi al vernacolo è stata dettata, oltre che dalle caratteristiche recitative dei vari membri/attori, anche dalla necessità di dare spazio e continuità’ alla lingua dialettale che, dicono i componenti la compagnia, è l’origine delle tradizioni che vanno salvaguardate e divulgate come patrimonio culturale.

In passato “I fuori di… testo” hanno rappresentato numerose commedie, tutte accolte dal divertito consenso del pubblico. Si ricordano “Un ospizio in subbuglio”, “D’amore se more”, “Ting posta pe’ tte”, “La legge è uguale per tutti”, “Un giorno in ospedale”, “Il fantasma del povero Piero”, “Cenerentola”, “Ufficio reclami”.

L’ingresso ovviamente è aperto a tutti.

