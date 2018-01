Di Alessandro Maria Bollettini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Befana vien dal mare”, evento organizzato dai “Vichinghi”, un estroso gruppo di amici di San Benedetto, è pronto a diventare un appuntamento tradizionale dell’Epifania rivierasca.

Quella di quest’anno sarà infatti solo la seconda edizione e si spera che il successo dello scorso anno venga bissato.

L’arrivo della Befana dal mare è previsto per domani, 6 gennaio, alle ore 12 presso la concessione numero 11 del lungomare nord di San Benedetto, lo chalet “Stella Marina”. Il mistico sbarco sarà poi seguito dall’usuale tuffo in acqua dei Vichinghi, che hanno già “assaggiato” l’Adriatico in salsa invernale la mattina del 1 gennaio e che invitano chiunque voglia ad unirsi a loro.

L’evento è stato patrocinato gratuitamente dall’Itb (Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari), ed è stato organizzato grazie al fondamentale contributo del Play Planet, del B&B Skipper, del B&B Pianozero, dell’Associazione Movida Buffa e del Bazar dell’Assassino.

