CIVITANOVA MARCHE – Malore fatale mentre è alla guida di un tir, muore a Civitanova Marche un autotrasportatore di Colonnella. Il dramma alle prime luci dell’alba in via Gobetti, zona industriale A della cittadina marchigiana. Pochi i mezzi in circolazione a quell’ora, solo qualche camion impegnato a fare delle consegne in negozi e centri commerciali, tra questi il tir guidato da Cesco Di Lorenzo Di Michele, 58enne originario di Colonnella. Mentre era alla guida di un tir del marchio “Acqua&Sapone”, l’uomo ha avuto un piccolo incidente urtando di striscio un altro mezzo pesante che era impegnato in una manovra di sorpasso. A quel punto, l’altro autista è sceso a controllare e ha fatto la drammatica scoperta: Di Lorenzo era riverso nell’abitacolo, privo di vita. Sono stati avvisati immediatamente i soccorsi, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche una pattuglia della polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso. I poliziotti hanno anche accertatoche l’incidente è avvenuto a seguito del malore che ha stroncato il camionista teramano.

