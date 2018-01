SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue “CinemalCentro”, rassegna di proiezioni cinematografiche al teatro Concordia voluta dall’Amministrazione comunale e gestita dal Cinema Margherita di Cupra Marittima. Questo il calendario delle proiezioni:

“Come un gatto in tangenziale” : 5, 6 , 7 gennaio – ore 18,30 e 21,15;

“Dickens – L’uomo che inventò il Natale” – 6 e 7 gennaio ore 16 (ingresso 5 euro);

Si ricorda a coloro che si recheranno al Concordia per assistere a queste proiezioni che potranno lasciare l’auto nel parcheggio sottostante piazza Nardone al costo di 1 euro. Basterà pagare alla cassa del teatro, senza quindi utilizzare il parchimetro, lasciando gli estremi della targa della propria auto.

Per informazioni in tempo reale sulla programmazione cinematografica del Concordia è possibile consultare la pagina FB “Cinemalcentro Teatro Concordia” o, per avere notizie via Whatsapp, memorizzare sul proprio telefono il numero 3917156986.

