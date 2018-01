Alle ore 17,30 del 6 gennaio, si caleranno dalla Torre dei Gualtieri le befane con in spalla un sacco pieno di doni per tutti i bambini che saranno presenti in Piazza Sacconi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, al Paese Alto di San Benedetto del Tronto, torna il tradizionale appuntamento “Arecala la Befana da lu Campanò”.

Alle ore 17,30 del 6 gennaio, si caleranno dalla Torre dei Gualtieri le befane con in spalla un sacco pieno di doni per tutti i bambini che saranno presenti in Piazza Sacconi.L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale La Rocca in collaborazione con l’Associazione Sportiva Màmoti per lo spettacolo coreografico.

La serata sarà allietata da folletti, giocolieri e tanti dolci e bevande calde.

