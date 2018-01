SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicinano le elezioni del 4 marzo. I residenti all’estero che vogliono votare in Italia devono chiederlo entro lunedì 8 gennaio. La disposizione riguarda gli iscritti all’AIRE che si troveranno in città il 4 marzo.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza: la scheda e l’altro materiale utile viene inviato loro dagli uffici consolari dei paesi dove queste persone risiedono.

In alternativa, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare alle prossime elezioni politiche del 4 marzo dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro lunedì 8 gennaio (cioè entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni).

Il modello è disponibile sulla home page del sito istituzionale www.comunesbt.it

