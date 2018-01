Will Hunt, statunitense, è membro dal 2007 della nota band musicale gothic rock e dal primo marzo 2014 è stato ufficializzato il suo ingresso nel team del cantante italiano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Epifania a ritmo di rock in Riviera.

A Porto d’Ascoli nella serata del 6 gennaio approda al Florentia World, in via Fioravanti, il batterista degli Evanescence e Vasco Rossi: Will Hunt.

Lo statunitense è membro dal 2007 della nota band musicale gothic rock e dal primo marzo 2014 è stato ufficializzato il suo ingresso nel team del cantante italiano.

Sarà l’occasione di poter assistere a un’importante performance di un bravissimo musicista. Saranno eseguiti grandi classici del Rock ad esclusione, però, di pezzi degli Evanescence e Vasco Rossi. Ingresso libero.

