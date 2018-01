SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La quattordicesima Maratonina dei Magi si correrà sabato 6 gennaio, alle ore 9.30. La gara podistica, la prima dell’anno per la Polisportiva PORTO1985, inaugura un 2018 all’insegna dello sport.

“Sabato sarà una grandissima festa!” hanno annunciato gli organizzatori, nel corso della conferenza stampa di presentazione; durante l’incontro è stato anche sottolineato come la manifestazione, oltre che un momento di incontro, è anche una valida occasione per far conoscere e apprezzare San Benedetto al di fuori della stagione balneare. Si attendono partecipanti da Marche, Abruzzo, Lombardia e perfino Puglia; la Maratonina dei Magi, dedicata a Sabatino D’Angelo, partirà da Piazza Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli. Si correrà fino a Grottammare e ritorno, in un percorso complessivo di 21 Km. La gara dovrà concludersi entro tre ore e quindici minuti dalla partenza.

Contemporaneamente, presso il lungomare si svolgerà la gara competitiva di 10 Km “Corri con la Befana“. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

Il contributo per l’iscrizione alla Maratonina dei Magi è di €20 fino al 4 gennaio, €25 per l’iscrizione sul posto durante la consegna dei pettorali. Per la gara “Corri con la Befana”, invece, il costo è di €10.

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti maggiorenni, provvisti di un certificato medico agonistico per atletica leggera. L’iscrizione può essere effettuata via fax, al numero 0736 775210, oppure tramite email, all’indirizzo: magi@asete.it.

