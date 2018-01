Rubrica dedicata all’energia rinnovabile a cura di 4-Energy. L’azienda si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045

4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. La ditta ci illustra i vantaggi apportati dall’installazione di un impianto fotovoltaico.

L’energia fotovoltaica è un’energia green che se sfruttata in maniera consapevole, assicura un ottimo risparmio sul costo della bolletta dell’energia elettrica. La convenienza economica di un impianto fotovoltaico per un consumatore privato deriva da:

– recupero del 50% dei costi grazie alle detrazioni fiscali valide per gli impianti installati entro il 31/12/2018;

– risparmio in bolletta derivante dall’autoconsumo

– contributo in conto scambio per l’energia ceduta

Detrazione fiscale del 50% nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

L’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013, rientra tra gli interventi agevolabili. Per tutti gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31/12/2018 è previsto un credito Irpef pari al 50% dell’importo sostenuto. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Risparmio in bolletta derivante dall’autoconsumo

L’autoconsumo consiste nel consumare istantaneamente l’energia che produce l’impianto. In questo modo non si preleva dalla rete la corrente necessaria al fabbisogno e si evita di pagarla al fornitore. Il primo risultato è quindi una sostanziale riduzione della bolletta della luce. Quindi più si autoconsuma, più è remunerativo l’investimento nel fotovoltaico.

Per approfondimenti clicca qui

Contributo in conto scambio per l’energia ceduta

Lo scambio sul posto è un meccanismo attraverso il quale viene valorizzata tutta l’energia immessa dall’utente nella rete elettrica. Non si tratta di una “vendita”, ma di una forma, appunto, di valorizzazione dell’energia immessa nella rete. Potremmo definirlo un “rimborso parziale” delle bollette pagate, in relazione all’energia immessa in rete.

Tale valorizzazione tiene conto non solo dell’elettricità immessa, ma anche dell’energia che viene prelevata dalla rete per i propri consumi. Si tratta, in altre parole, di una forma di compensazione economica tra immissioni e prelievi.

Ad esempio: se cedo alla rete 2.000 kWh in un anno e ne prelevo 800, avrò pagato le bollette per gli 800 prelevati, ma con lo scambio sul posto posso ottenere un contributo a titolo di “rimborso parziale” delle bollette pagate. Quando si parla di compensazione tra immissioni e prelievi non si fa riferimento, come un tempo, alla quantità di energia, ma al suo valore economico, agli oneri e servizi normalmente addebitati in bolletta.

In effetti per il calcolo del contributo sono sufficienti due soli dati di lettura: chilowattora immessi e prelevati. I primi sono quelli riconosciuti dal GSE, i secondi sono quelli che vengono pagati in bolletta dall’utente al proprio operatore elettrico. Se a fine anno il valore dell’energia immessa in rete è maggiore del valore dell’energia prelevata dalla rete, si hanno delle eccedenze. Queste possono, a richiesta, essere liquidate dal GSE.

Per approfondimenti clicca qui

4-Energy si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045, visita il sito 4-energy.it, oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook ufficiale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 65 volte, 65 oggi)