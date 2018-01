Per il Piceno la rosa sarà scelta con un’assemblea pubblica e il giorno successivo sottoposta alla discussione di un incontro regionale: “Sono invitati a partecipare tutti coloro che si riconoscono nei valori della sinistra”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa di “Liberi e Uguali”.

Si svolgerà lunedì 8 gennaio, alla Sala Pegaso di San Benedetto (Galleria Calabresi), alle ore 21, l’assemblea provinciale della lista unitaria “Liberi e Uguali”. Si tratta di un appuntamento fondamentale per l’indicazione dei candidati del Piceno in vista delle elezioni politiche previste per il prossimo 4 marzo. L’assemblea provinciale seguirà infatti l’Assemblea Nazionale che si terrà all’Hotel Ergife di Roma domenica 7.

Nell’incontro alla Sala Pegaso verranno proposti i nomi dei candidati del Piceno per i collegi uninominali e le circoscrizioni proporzionali per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il giorno successivo, 9 gennaio, si terrà l’assemblea regionale di Liberi e Uguali nella quale tutte le candidature suggerite a livello provinciale verranno vagliate e confrontate.

I partecipanti all’incontro potranno esprimere la propria opinione sulle eventuali candidature del Piceno e contribuire a definirle nel corso della libera discussione che si avrà all’Assemblea. Per questo sono invitati caldamente a partecipare tutti coloro che si riconoscono nei valori della sinistra: la tutela del Lavoro, la Sanità Pubblica, l’Ambiente, l’Istruzione Pubblica, l’Antifascismo, tutti valori di quella Costituzione difesa nel referendum del 4 dicembre 2016 e che festeggia i 70 anni dalla sua entrata in vigore.

Si tratta di un passaggio importante che avrà bisogno della massima partecipazione della cittadinanza del Piceno.

Per informazioni: liberieugualipiceno@gmail.com, 338.6264225, pagina Facebook “Liberi e Uguali del Piceno”.

