SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come da tradizione, il gruppo dei “Vikinghi” di San Benedetto non ha mancato l’appuntamento con un salutare tuffo nell’Adriatico nel giorno di Capodanno. Un nutrito gruppo di Vikinghi e Vikinghe si è riunito di fronte allo stabilimento Stella Marina e, complice anche un bel sole che in mattinata non si è tirato indietro, hanno inaugurato il 2018 nella maniera più gagliarda possibile.

Prossimo appuntamento il 6 gennaio, quando anche la Befana farà la sua comparsata tra le acque non proprio bollenti del mare. In quell’occasione, sempre allo chalet Stella Marina, sono invitati tanti bambini per ritirare i doni della simpatica vecchina. Appuntamento alle ore 11.

