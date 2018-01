Due piccoli incendi nella serata, in via Pizzi e sul Lungalbula

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se tanti sambenedettesi e non solo hanno affollato Piazza Giorgini per il concerto di Capodanno di Giuliano Palma, molti altri hanno salutato l’arrivo del 2018 con i consueti “botti di fine anno”, nonostante l’ordinanza che ne vietasse l’uso.

Fortunatamente non si sono registrati fatti gravi, ad eccezione dell’incendio che si era verificato all’ora di cena in un edificio in costruzione in via Pizzi e di fiamme che si sono originate attorno alle 4 in alcune sterpaglie sul Lungoalbula.

