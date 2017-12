Le fiamme sono divampate in un palazzo in costruzione all’angolo con via San Martino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incendio attorno alle 20.30 in un edificio in via Pizzi, all’angolo del semaforo di via San Martino.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il propagarsi delle fiamme provocasse danni ulteriori.

Presto aggiornamenti.

