MONTEPRANDONE – Anche sabato 30 dicembre grande afflusso al Rifugio di Babbo Natale di Centobuchi. Al Centro Giovarti e in Piazza dell’Unità divertimento assicurato per i bambini ma, perché no, per gli adulti. Nella fotogallery dell’articolo riprendiamo alcuni momenti di allegria: dal Babbo Natale presente nel rifugio, a Masha e Orso, agli elfi che aiutano i piccoli nei loro lavoretti e poi raccontano belle storie natalizie.

Bene anche il Mercatino delle Botteghe Artigiane in Piazza de L’Unità e la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Un plauso all’associazione CentoperCento e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo evento.

