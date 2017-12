GROTTAMMARE – Ancora la musica protagonista a Grottammare per salutare l’arrivo del 2018. Mercoledì 3 gennaio alle 21.15, presso il Teatro delle Energie, andrà in scena il concerto spettacolo Not(t)e di Magia nell’ambito della rassegna Natale con i tuoi. L’evento è patrocinato dal Comune e si sarebbe dovuto tenere lo scorso 19 dicembre, ma è stato rimandato per problemi tecnici.

Saranno ben 40 i protagonisti che saliranno sul palco per dare vita a una serata ricca di stimoli culturali, possibile grazie al “collaudato” sodalizio artistico di 3 realtà grottammaresi. Si tratta dei membri del coro dell’Associazione Culturale Singing, accompagnati da alcuni allievi delle classi di Musica, Canto e Recitazione della Scuola Mus.E, il tutto farcito dai fiati della Big Band.

Lo show proporrà al pubblico un variegato menu musicale, tra canti della tradizione americana, pezzi presi in prestito dal pop e arrangiati in chiave Gospel, letture mirate a scoprire come il resto del mondo festeggia queste giornate così speciali. Una sezione sarà dedicata ai sentimenti e alla sensibilità.

Ingresso 5 euro.

Info. I biglietti possono essere acquistati presso la Tabaccheria Rocchi di Grottammare (corso Mazzini, 12) o direttamente a teatro, se disponibili. Per informazioni chiamare il 347 08 68 333 o visitare la pagina Fb.

