SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Fermana, gara dal sapore di derby in programma stasera al Riviera delle Palme con calcio d’inizio previsto per le 20 e 45. I rossoblu scendono in campo per ritrovare il feeling con la vittoria in casa, che ormai manca dal lontano 8 ottobre (3 a 1 al Santarcangelo) e per “vendicare” la sconfitta di Fermo di settembre, consumatasi in due partite dopo la sospensione della sfida per l’ormai famoso black-out del “Recchioni”.

Di fronte una Fermana indietro di sei punti nel tabellone e che viene e da un pareggio casalingo contro il Ravenna e da una sconfitta a Fano, ma prima c’erano stati due “squilli” di rilievo con un pari contro la prima della classe a Padova e una vittoria contro il Renate. Da Fermo sono attesi almeno 400 tifosi, questo era il dato nel pomeriggio, mentre la Curva Nord rossoblu è già piena in ogni ordine di posti.

Formazioni:

Samb (3-4-3) All.: Ezio Capuano

Pegorin

Mattia(34′ st Candellori) Conson Di Pasquale

Rapisarda Bacinovic(8′ st Bove) Gelonese Tomi(34′ st Ceka)

Di Massimo(26′ st Esposito) Miracoli Valente(8′ st Vallocchia)

Lupoli(1′ st Cremona) Sansovini (30’st Ciarmela)

Maurizi(20′ st Akammadu) Urbinati Doninelli(1′ st Grieco) Petrucci(34′ st Da Silva)

Misin Manè Benassi Clemente

Valentini

Fermana (4-4-2) All.: Flavio Destro

NOTE: Temperature rigide per la partita di oggi, come una serata di fine dicembre suggerirebbe. Il campo invece presenta delle vere e proprie pezze in cui il terreno è praticamente ridotto a una poltiglia di fango. In curva Nord campeggia lo striscione “Fossa Marinara” dedicato Giuseppe Di Nicola, detto “Doce”, che proprio di quel gruppo faceva parte. Prima dell’inizio della gara Armin Bacinovic, da capitano della squadra, deposita un mazzo di fiori sotto la curva proprio in memoria di Di Nicola.

Arbitro: Matteo Proietti di Terni (Mokhtar/Lombardo)

Marcatori: 4′ Miracoli (S), 6′ st Di Pasquale (S), 28′ st Di Pasquale (S)

Ammoniti: 19′ Clemente (F), 25′ Rapisarda (S), 32′ Mattia (S), 34′ Misin(F), 13′ st Di Pasquale (S), 33′ st Petrucci (F)

Espulsi:

Angoli: 3-3

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Comincia bene la Samb con una palla recuperata da Miracoli sulla trequarti, poi l’azione si spegne.

4′ GOOL! Valente si sgancia e riesce a penetrare sulla sinistra, entra in area e calcia forte sul secondo palo, arriva Miracoli e insacca col piattone. SAMB IN VANTAGGIO!

VIDEO: La curva esplode dopo il gol!

6′ La Samb adesso è galvanizzata e continua a spingere. Miracoli va in pressing sul portiere che sbaglia (e forse commette pure fallo su Miracoli stesso) palla a Di Massimo che a porta semi-sguarnita calcia addosso al portiere e a Benassi che gli si era opposto.

9′ Valente tenta un altro affondo, Clemente si tuffa in scivolata e mette in rimessa laterale.

12′ Bella protezione del pallone di Miracoli, pala poi dentro per Di Massimo che forse viene “tamponato” irregolarmente da Manè: per l’arbitro non c’è nulla. Palla in corner.

13′ Sull’angolo Tomi, appostato sul secondo palo, prova il tiro di prima: respinto. Prima forse c’era stata una trattenuta su Valente in area piccola, sottolineata dal pubblico.

15′ La Samb continua a premere sull’acceleratore, sembrano davvero indemoniati gli uomini di Capuano in questo primo tempo!

19′ Valente se ne va ancora sulla sinistra con Clemente che lo atterra: giallo per il terzino della Fermana.

25′ Fallo di Rapisarda su Maurizi e giallo per il terzino. Ne nasce una punizione e un cross in mezzo buono per la testa di Manè che disegna un lob che costringe Pegorin a prolungare la traiettoria in angolo.

26′ Continua implacabile il pressing dei rossoblu che addirittura vanno in tre a contendere il pallone a Clemente che sta rilanciando l’azione canarina dalla destra.

29′ Azione travolgente di Tomi che prende il fondo scartando due avversari, si accentra e prova il cross: ribattuto.

31′ Fallo di Mattia in mezzo al campo (giallo per lui). Altra palla scodellata in mezzo per la Fermana, ne nasce una mischia che porta al tiro Clemente dal limite: alto.

34′ Quarto ammonito della partita: si tratta di Misin che atterra letteralmente Di Massimo che l’aveva saltato ed era pronto a prendersi il campo aperto.

39′ Di Massimo punta l’uomo dal vertice sinistro dell’area e calcia a giro, Manè forse si oppone con la mano ma l’arbitro lascia proseguire. Poi lo stesso Di Massimo pesca Rapisarda dentro, il terzino insacca davanti a Velntini ma si alza la bandierina: fuorigioco.

43′ Azione in tandem Valente-Di Massimo, il numero 19 poi si guadagna una punizione dal limite: Tomi pronto a battere, anche Di Massimo sulla palla.

44′ Parte Tomi che fa la barba al palo alla destra di Valentini: palla fuori di poco!

45′ Due minuti di recupero decisi da Proietti.

45′ +2 Il primo tempo termina su un fallo di Urbinati su Valente che meriterebbe il giallo ma per Proietti, che fischia due volte, non ci sono gli estremi.

Secondo Tempo

1′ Doppio cambio nella Fermana che per il secondo tempo mette nella mischia Cremona e Grieco per Lupoli e Doninelli.

4′ SAMB PERICOLOSA! Bella combinazione Di Massimo-Valente con quest’ultimo che silibera per il destro in area: deviato all’ultimo da Benassi in angolo

5′ GOOL DELLA SAMB! Dall’angolo nasce una piccola mischia con Valente che prova a calciare in estirada: Valentini para ma il pallone finisce a Di Pasquale che insacca! Raddoppio Samb!

La curva esulta dopo il gol firmato da Di Pasquale. VIDEO

8′ Dopo il gol Capuano rimpolpa il centrocampo inserendo Vallocchia e Bove: lasciano il loro posto in campo Bacinovic e Valente. Nei primi istanti dopo il doppio cambio, l’atteggiamento sembra passato al 3-5-2 con Di Massimo e Miracoli davanti, Bove a fare il regista basso e Vallocchia la mezza’ala sinistra.

18′ I rossoblu provano a distendersi in contropiede con Vallocchia che apre per la corsa di Tomi sulla sinistra, il terzino non ci pensa due volte e calcia di prima: blocca Valentini.

20′ Nella Fermana è uscito Maurizi ed è entrato Akammadu.

26′ Capuano inserisce un po’ di freschezza davanti: fuori Di Massimo (ottima prova per lui al rientro) e dentro Esposito.

28′ TERZO GOL DELLA SAMB! Ancora Di Pasquale insacca! Il difensore la spunta di testa anticipando tutti e mettendola sul secondo palo. Doppietta e 3 a 0 per la Samb!

30′ Ancora rossoblu pericolosi con Esposito a cercare la testa di Miracoli blocca Valentini. Intanto la Fermana tira fuori Sansovini per Ciarmela.

34′ Entrano Ceka e Candellori nella Samb, fuori Mattia e Tomi. I canarini intanto sostituiscono Petrucci, subissato dai fischi del Riviera per vecchie e note ruggini, con Da Silva.

45′ Partita che ormai è spenta da almeno 15 minuti, la Fermana ha praticamente gettato la spugna. Intanto Proietti decide per 3 minuti di recupero.

45’+2 Punizione da 25 metri per Da Silva che va verso la porta e scheggia il palo.

45′ +3 Finisce qui. La Samb batte 3 a 0 la Fermana nella migliore prova casalinga da inizio campionato e si lancia all’inseguimento di Renate e Padova.

